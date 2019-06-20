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Espreso.tvМирВ Литве двух мужчин осудили за шпионаж в пользу России

В Литве двух мужчин осудили за шпионаж в пользу России

Мужчин обвинили в том, что на протяжении нескольких лет они фотографировали военный аэродром в Шяуляе и передавали снимки России

Об этом сообщает DW.

В Литве двух мужчин суд в Шяуляе признал виновными в передаче информации российской разведке. Шпионов приговорили к 4 годам и 9 месяцам лишения свободы, как сообщает генеральная прокуратура в Вильнюсе.

Из сообщения следует, что фигуранты, 1966 и 1961 годов рождения, в течение нескольких лет фотографировали территорию и коммуникационные структуры военного аэродрома в Шяуляе и присылали эти снимки российской разведке. Их задержали в конце 2017 года. На закрытом судебном заседании оба признали свою вину.

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