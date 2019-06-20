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Espreso.tvОбществоВ Киеве автомобиль сбил на "зебре" женщину с ребенком и сбежал

В Киеве автомобиль сбил на "зебре" женщину с ребенком и сбежал

В Киеве на Протасовом яру водитель автомобиля Volkswagen сбил на пешеходном переходе двух людей

Об этом сообщили в группе "Киев оперативный" в Facebook.

"Прямо сейчас на Протасовом Яру, 8, неизвестный автомобиль сбил двух - женщину и ребенка. Сразу после ДТП автомобиль скрылся", - говорится в сообщении.

Неравнодушные люди догнали злоумышленника и передали полиции. Пострадавших забрала скорая помощь - они находятся в критическом состоянии. Ведь, по словам очевидцев, они улетели на 10-15 метров.

По одной версии, мужчина сбил женщину с ребенком. Другие очевидцы говорят, что обе пострадавшие - девушки в возрасте около 20 лет.

 

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