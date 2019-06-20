В Киеве автомобиль сбил на "зебре" женщину с ребенком и сбежал
20 июня, 2019, 18:15
В Киеве на Протасовом яру водитель автомобиля Volkswagen сбил на пешеходном переходе двух людей
Об этом сообщили в группе "Киев оперативный" в Facebook.
"Прямо сейчас на Протасовом Яру, 8, неизвестный автомобиль сбил двух - женщину и ребенка. Сразу после ДТП автомобиль скрылся", - говорится в сообщении.
Неравнодушные люди догнали злоумышленника и передали полиции. Пострадавших забрала скорая помощь - они находятся в критическом состоянии. Ведь, по словам очевидцев, они улетели на 10-15 метров.
По одной версии, мужчина сбил женщину с ребенком. Другие очевидцы говорят, что обе пострадавшие - девушки в возрасте около 20 лет.
Читайте также
-
13 июня, 2019 Воля народа
-
-
-
-
18 июня, 2019 Виталий Портников: Не все войны заканчиваются