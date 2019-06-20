В центре Чернигова случайно обнаружили захоронение 12 века

20 июня, 2019, 14:00

Черниговские археологи обнаружили древнерусское захоронение и остатки древних зданий

Об этом сообщается на сайте Национального архитектурно-исторического заповедника «Чернигов древний».

На прошлой неделе на проспекте Победы, напротив Центрального рынка, черниговские археологи обнаружили древнерусское захоронение и древние здания.

Как сообщает исследователь Игорь Игнатенко, раскопано захоронение относится где-то к 12 в. У него обнаружены следы забора и зданий того же периода.

По словам ученого, он увидел, что на проспекте Победы строители проводили работы по перезаключении тротуаров. Земляные работы не были соответствии с памятникоохранными организациями.

После приостановки работы по реставрации тротуара удалось провести зачистки и фиксацию археологических объектов на этом участке.

"Начало работ показал, что на этом месте в 10 в. находился могильник, возможно курганный. Затем здесь была жилая или хозяйственная застройка в 13 в. Культурный слой этого периода был уничтожен при предыдущих реконструкциях, но почва из этого слоя происходит в переотложенном виде в поздних Перекоп, причем керамики поздней за 13 ст. вообще нет, похоже что к тому времени как в 20 в. стали организованно вывозить мусор на полигоны, здесь не было интенсивной человеческой деятельности ", - отмечает Игорь Игнатенко.

15 июня во время археологических исследований исследователи в раскопе обнаружили обломки стеклянных браслетов, бусинку и много фрагментов горшков 13 в.

На фото донышко остродонные бокала, найденного во время зачистки, и реконструкция его внешнего вида предпочитают сохраненными аналогиями.

Фото Игоря Игнатенко.