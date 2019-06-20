В аннексированном Симферополе "прямая линия" с Путиным проходит без видеотрансляции
20 июня, 2019, 13:31
В Симферополе не оборудовали точек публичной видеотрансляции "прямой линии" с президентом России
Об этом сообщает Крим.Реалии.
На площади имени Ленина в Симферополе, где в прошлые годы организовывали видеотрансляцию, нет ни сцены, ни экрана. Люди на остановке сказали журналистам, что даже не слышали о том, что 20 июня должна состояться "прямая линия" с Владимиром Путиным.
Также установили экраны ни на железнодорожном вокзале Симферополя, ни в парке имени Гагарина.
После аннексии Крыма Россией в Симферополе, Севастополе и других городах устанавливали экраны, на которых транслировали ежегодную "прямую линию" с Владимиром Путиным.
"Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным происходит 20 июня.
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