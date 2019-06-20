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Espreso.tvОбществоВ аннексированном Симферополе "прямая линия" с Путиным проходит без видеотрансляции

В аннексированном Симферополе "прямая линия" с Путиным проходит без видеотрансляции

В Симферополе не оборудовали точек публичной видеотрансляции "прямой линии" с президентом России

Об этом сообщает Крим.Реалии.

На площади имени Ленина в Симферополе, где в прошлые годы организовывали видеотрансляцию, нет ни сцены, ни экрана. Люди на остановке сказали журналистам, что даже не слышали о том, что 20 июня должна состояться "прямая линия" с Владимиром Путиным.

Также установили экраны ни на железнодорожном вокзале Симферополя, ни в парке имени Гагарина.

После аннексии Крыма Россией в Симферополе, Севастополе и других городах устанавливали экраны, на которых транслировали ежегодную "прямую линию" с Владимиром Путиным.

"Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным происходит 20 июня.

 

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