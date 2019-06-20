Ученые разгадали рисунки в пустыне Наска

20 июня, 2019, 20:11

Японские ученые из университетов Хоккайдо и Ямагата выдвинули гипотезу, почему предки изобразили гигантских животных Геоглиф

Об этом сообщает EurekAlert !.

Линии и геоглифы пустынных плато Наска и Пальпа были созданы между 400 г. до н.э. и 1000 г. н.э. древними людьми, которые заселяли эти территории еще до цивилизации. Включают эти изображения простые линии, геометрические рисунки и рисунки животных и растений.

Рисунки находятся примерно в 400 километрах к югу от Лимы (Перу) и образуют объект всемирного наследия, занимает площадь около 450 квадратных километрив. Большинство этих офортов настолько велики, что их лучше увидеть на аэрофотоснимках.

Птицы, которые изображены на рисунках являются экзотическими для региона. Поэтому, это вызывает у специалистов много вопросов. Идентификация того, что они представляют, является важным первым шагом к разгадке тайны, почему они были нарисованы.