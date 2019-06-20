Ученые разгадали рисунки в пустыне Наска
Об этом сообщает EurekAlert !.
Линии и геоглифы пустынных плато Наска и Пальпа были созданы между 400 г. до н.э. и 1000 г. н.э. древними людьми, которые заселяли эти территории еще до цивилизации. Включают эти изображения простые линии, геометрические рисунки и рисунки животных и растений.
Рисунки находятся примерно в 400 километрах к югу от Лимы (Перу) и образуют объект всемирного наследия, занимает площадь около 450 квадратных километрив. Большинство этих офортов настолько велики, что их лучше увидеть на аэрофотоснимках.
Птицы, которые изображены на рисунках являются экзотическими для региона. Поэтому, это вызывает у специалистов много вопросов. Идентификация того, что они представляют, является важным первым шагом к разгадке тайны, почему они были нарисованы.
- Геоглиф - нанесенный на землю геометрический или фигурный узор, как правило, длиной более 4 метров.
- Напоминаем, что в 1940 году исследовательница Мария Райхе и Пол Косок пришли к выводу, что геоглифы представляют собой созвездие древнего астрономического календаря и созданы, чтобы наблюдать ход небесных светил на небосклоне. Свою версию разгадки Райхе описала в книге "Тайна пустыни".
- Райхе убедила власть Перу ограничить доступ туристов и транспорта, чтобы геолифы получили статус памятника, охраняемой ЮНЕСКО, и пожертвовала деньги на строительство смотровой башни, с которой можно было увидеть гигантские рисунки.
Читайте также
-
-
-
18 июня, 2019 Виталий Портников: Не все войны заканчиваются
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
Читайте также
-
-
18 июня, 2019 Виталий Портников: Не все войны заканчиваются
-