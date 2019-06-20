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Espreso.tvОбществоУ Зеленского объяснили, зачем отменили 160 указов экс-президентов

У Зеленского объяснили, зачем отменили 160 указов экс-президентов

Президент Владимир Зеленский отменил 161 указ предыдущих президентов ради дерегуляции и создания благоприятных условий для ведения бизнеса в Украине

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"Дерегуляция и создание благоприятных условий для ведения бизнеса является одним из приоритетов команды Президента. Сегодня он отменил ряд требований, которые мешали бизнесу работать. Это 161 указ", - сообщила Мендель.

Между прочим, отменен штраф в пятикратном размере неоприходованной суммы за нарушение кассовой дисциплины.

В дополнение, отменен минимальный размер оплаты услуг нотариусов - теперь нотариусам можно будет платить менее 1% от стоимости недвижимости.

"Рынок нотариальных услуг является очень конкурентным, а наличие такого "бонуса" его искривляла и приводила к возникновению "серого" рынка, когда какая-то часть платежа возвращается клиенту "под столом", - подчеркнула Мендель.

Добавила, что стоимость оформления сделок с недвижимостью теперь должна снизиться.

Подавляющее большинство отмененных указов издано в годы президентства Кучмы и Януковича. Отменяются только восемь указов, изданных Кравчуком в 1991-1994 году и один - Ющенко в 2005 году. Под отмены не подпадает ни один из указов, изданных пятым президентом Украины Петром Порошенко - лишь одна из статей его указа о положении в Генштабе ВСУ.

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