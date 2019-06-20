У Зеленского объяснили, зачем отменили 160 указов экс-президентов
Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
"Дерегуляция и создание благоприятных условий для ведения бизнеса является одним из приоритетов команды Президента. Сегодня он отменил ряд требований, которые мешали бизнесу работать. Это 161 указ", - сообщила Мендель.
В дополнение, отменен минимальный размер оплаты услуг нотариусов - теперь нотариусам можно будет платить менее 1% от стоимости недвижимости.
"Рынок нотариальных услуг является очень конкурентным, а наличие такого "бонуса" его искривляла и приводила к возникновению "серого" рынка, когда какая-то часть платежа возвращается клиенту "под столом", - подчеркнула Мендель.
Добавила, что стоимость оформления сделок с недвижимостью теперь должна снизиться.
Подавляющее большинство отмененных указов издано в годы президентства Кучмы и Януковича. Отменяются только восемь указов, изданных Кравчуком в 1991-1994 году и один - Ющенко в 2005 году. Под отмены не подпадает ни один из указов, изданных пятым президентом Украины Петром Порошенко - лишь одна из статей его указа о положении в Генштабе ВСУ.
- Президент Украины Владимир Зеленский считает, что за три года Украина может подняться в рейтинге легкости ведения бизнеса на 60 позиций.
- Трудовой кодекс: президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые законы должны пойти в историю, ведь Украине нужно освободиться от "нафталинового постсоветского регулирования".
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