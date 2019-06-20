Трудовой кодекс безнадежно устарел, а закон о жилищных отношениях - это трэш, - Зеленский

20 июня, 2019, 17:03

Об этом Владимир Зеленский сказал во время встречи с бизнесом, передает "Интерфакс-Украина".

"Безнадежно устарел кодекс законов о труде. Он был создан в 1971 году, когда всеми предприятиями владело государство, и фактически он должен был защитить работника государственного завода от произвола советского чиновника. Сейчас, в 21 веке, мы предлагаем те же правила для предпринимателей, для офисов иностранных и инновационных компаний и неудивительно, что они не хотят их принимать ", - сказал президент.

Он подчеркнул, что верит в способность украинцев самостоятельно принимать правильные и современные решения, и поэтому считает декоммунизацию госрегулирования и либерализацию экономики приоритетом своей команды на эти пять лет.

"Сейчас 2019 год, и до сих пор действует Украинский закон, регулирующий жилищные отношения, простите, это трэш, и это должно уйти в историю", - заявил Зеленский.

Он также отметил, что Украине необходимо избавиться от "нафталинового постсоветского регулирования", которое внедрялось для плановой экономики.

"Запреты для взрослого человека свободно распоряжаться своим имуществом, а именно: землей, валютными ценностями, или запрет свободно заниматься деятельностью, не наносит другим вред, например, играть в легальные азартные игры ... все эти запреты должны быть отменены", - подчеркнул президент.