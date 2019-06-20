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Espreso.tvОбществоТеракты в мечетях Новой Зеландии: власти страны выкупают у местного населения запрещенное оружие

Теракты в мечетях Новой Зеландии: власти страны выкупают у местного населения запрещенное оружие

Правительство Новой Зеландии запустило схему "обратного выкупа" запрещенного полуавтоматического оружия после смертоносных нападений на две мечети в марте

Об этом пишет Reuters .

Для компенсации владельцам изъятого оружия министерство финансов страны выделило более $ 135 млн.

Отмечается, что оружие выкупать начнут с середины июля. Эта программа продлится до 20 декабря.

Также сообщается, что это первые существенные изменения в законах об оружии страны за десятилетие.

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