Теракты в мечетях Новой Зеландии: власти страны выкупают у местного населения запрещенное оружие
20 июня, 2019, 09:19
Правительство Новой Зеландии запустило схему "обратного выкупа" запрещенного полуавтоматического оружия после смертоносных нападений на две мечети в марте
Об этом пишет Reuters .
Для компенсации владельцам изъятого оружия министерство финансов страны выделило более $ 135 млн.
Отмечается, что оружие выкупать начнут с середины июля. Эта программа продлится до 20 декабря.
Также сообщается, что это первые существенные изменения в законах об оружии страны за десятилетие.
- Напомним, 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч 28-летний австралиец по имени Брентон Таррант вместе с сообщниками в местной мечети убил 49 прихожан .
- Он транслировал видео расстрела людей в соцсети.
- После трансляции этих терактов Facebook изменил правила Live-трансляций, чтобы "предотвратить распространение ненависти".
- Подозреваемый не признал вину
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