Синоптик спрогнозировала на пятницу "яростную жару" и грозовые дожди

20 июня, 2019, 11:47

Температура воздуха днем 21 июня будет достигать + 30 + 36 градусов

Об этом синоптик Наталья Диденко написала в своем Telegram-канале.

На Западе с 22-го июня будет немного свежее, + 24 + 29 градусов.



Отмечается, что грозовые дожди 21-го июня пройдут в западных областях, местами переходя в ливни, с шквалом или градом.

Локальные дожди могут распространиться на Житомирскую, Винницкую и вечером в Одесскую область. На остальной территории Украины - сухая воздушная масса, высокая пожарная опасность.

В Киеве 21-го июня жара будет свирепствовать, + 31 + 33 градуса, будет сухо. Ближайший дождь в столице ожидается 24-го июня, а ослабление жары, по предварительным прогнозам, приходится на 26-е июня, на среду. Температура воздуха снизится до + 25 + 28 градусов.



На следующей неделе, как раз, когда у нас температура воздуха снизится до комфортной, сильная жара обрушится на страны Западной Европы.