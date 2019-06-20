Синоптик спрогнозировала на пятницу "яростную жару" и грозовые дожди
Об этом синоптик Наталья Диденко написала в своем Telegram-канале.
На Западе с 22-го июня будет немного свежее, + 24 + 29 градусов.
Отмечается, что грозовые дожди 21-го июня пройдут в западных областях, местами переходя в ливни, с шквалом или градом.
Локальные дожди могут распространиться на Житомирскую, Винницкую и вечером в Одесскую область. На остальной территории Украины - сухая воздушная масса, высокая пожарная опасность.
В Киеве 21-го июня жара будет свирепствовать, + 31 + 33 градуса, будет сухо. Ближайший дождь в столице ожидается 24-го июня, а ослабление жары, по предварительным прогнозам, приходится на 26-е июня, на среду. Температура воздуха снизится до + 25 + 28 градусов.
На следующей неделе, как раз, когда у нас температура воздуха снизится до комфортной, сильная жара обрушится на страны Западной Европы.
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