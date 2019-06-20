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Espreso.tvОбществоСупрун дала советы на случай домашнего насилия

Супрун дала советы на случай домашнего насилия

В 2018 году в Национальную полицию Украины поступило 115 500 заявлений и сообщений о домашнем насилии

Об этом руководительница МЗ Ульяна Супрун написала в Facebook.

Отмечается, что на днях Министерство здравоохранения утвердило приказ, которым впервые в Украине вводится системный подход к выявлению домашнего насилия и оказания медицинской помощи пострадавшим.

Медицинские работники будут проходить профессиональную тематическую подготовку, чтобы проводить обследование и оказывать медицинскую помощь пострадавшим от домашнего насилия.

Студенты-медики также теперь будут изучать вопросы предотвращения и противодействия домашнему насилию.

А пострадавшим от домашнего насилия советуют делать таким образом:

  • В экстренной ситуации звонить в полицию (102) или вызвать скорую помощь (103).
  • Также можно обратиться к мобильных бригад психологической помощи .
  • При необходимости обратиться за медицинской помощью в ближайшее учреждение здравоохранения. Если состояние не является критическим, записаться к семейному врачу, терапевту или педиатру. Врач проведет обследование, назначит лечение или направит к узкому специалисту.
  • Пройти обследование и получить поддержку. Врач сообщит о результатах обследования, возможные варианты лечения, а также о правах, мероприятиях и социальных услугах
  • Пройти лечение. Лечение происходит исключительно с согласия пациента или его законного представителя, если он не является человеком, совершившим насилие.

 

 

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