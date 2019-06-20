Супрун дала советы на случай домашнего насилия

20 июня, 2019, 15:59

В 2018 году в Национальную полицию Украины поступило 115 500 заявлений и сообщений о домашнем насилии

Об этом руководительница МЗ Ульяна Супрун написала в Facebook.

Отмечается, что на днях Министерство здравоохранения утвердило приказ, которым впервые в Украине вводится системный подход к выявлению домашнего насилия и оказания медицинской помощи пострадавшим.

Медицинские работники будут проходить профессиональную тематическую подготовку, чтобы проводить обследование и оказывать медицинскую помощь пострадавшим от домашнего насилия.

Студенты-медики также теперь будут изучать вопросы предотвращения и противодействия домашнему насилию.

А пострадавшим от домашнего насилия советуют делать таким образом: