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Espreso.tvСпортСрна вернулся в "Шахтер"

Срна вернулся в "Шахтер"


фото: shakhtar.com
Экс-капитан "Шахтера" Дарио Срна вернулся в свой бывший клуб в качестве тренера

Об этом "Шахтер" сообщил на своем официальном сайте .

Дарио Срна вошел в штаб нового наставника "горняков" Луиша Каштру. Презентация хорватского специалиста состоится завтра в Киеве.

37-летний хорват провел в составе "горняков" 15 лет в статусе игрока и победил с командой в Кубке УЕФА в сезоне 2008/09. Также 10 раз становился чемпионом Украины.

Срна оставил "Шахтер" в 2018 году после завершения контракта. Сезон-2018/19 провел в составе "Кальяри", который оставил после завершения контракта.

Напомним, 19 июня стало известно, что экс-капитан "Шахтера" Дарио Срна оставил итальянский "Кальяри" и возвращается в донецкий клуб .

 

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