Самый богатый человек Европы: француз Бернар Арно присоединился к "клубу" Безоса и Гейтса
20 июня, 2019, 14:38
Кроме него к этому "клуба" входят основатель Amazon Джефф Безос ($ 119 млрд) и создатель Microsoft Билл Гейтс ($ 106 млрд).
Французский предприниматель Бернар Арно стал третьим человеком в мире, чье состояние превысило $ 100 млрд
Арно в рейтинг крупнейших богачей мира придало агентство Bloomberg .
Кроме него к этому "клуба" входят основатель Amazon Джефф Безос ($ 119 млрд) и создатель Microsoft Билл Гейтс ($ 106 млрд).
Bloomberg оценивает состояние Арно в $ 100, 4 млрд. Это более 3% от ВВП Франции.
В этом году капитал предпринимателя вырос на $ 31,8 млрд благодаря спросу на предметы роскоши LVMH. Конгломерата Арно принадлежит ряд известных брендов: Louis Vuitton, Givenchy, Hennessy, Champagne Moët & Chandon, Dom Perignon и многие другие.
В 2019 акции LVMH выросли на 43%.
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