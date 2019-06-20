Самый богатый человек Европы: француз Бернар Арно присоединился к "клубу" Безоса и Гейтса

20 июня, 2019, 14:38

Французский предприниматель Бернар Арно стал третьим человеком в мире, чье состояние превысило $ 100 млрд

Арно в рейтинг крупнейших богачей мира придало агентство Bloomberg .

Кроме него к этому "клуба" входят основатель Amazon Джефф Безос ($ 119 млрд) и создатель Microsoft Билл Гейтс ($ 106 млрд).

Bloomberg оценивает состояние Арно в $ 100, 4 млрд. Это более 3% от ВВП Франции.

В этом году капитал предпринимателя вырос на $ 31,8 млрд благодаря спросу на предметы роскоши LVMH. Конгломерата Арно принадлежит ряд известных брендов: Louis Vuitton, Givenchy, Hennessy, Champagne Moët & Chandon, Dom Perignon и многие другие.

В 2019 акции LVMH выросли на 43%.