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Espreso.tvОбществоС начала года госбюджет недополучил 50,2 млрд - Счетная палата

С начала года госбюджет недополучил 50,2 млрд - Счетная палата

План поступлений в государственный бюджет за период с января по май 2019 года недовыполнен на 50,2 млрд грн

Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, передает пресс-служба ведомства.

Он объяснил это в частности отклонением официального курса гривны от запланированного и завышенными, по его словам, планами поступлений от уплаты акцизных налогов.

Кроме того, Пацкан отметил изменения, которые Министерство финансов вносило в закон о государственном бюджете уже в 2019 году - в частности увеличение расходов на погашение государственного долга - а также на темпы выполнения планов от приватизации.

"В первом квартале оно (невыполнение плана поступлений от приватизации государственного имущества - ред.) составило 5,9 млрд грн, или 97%. Это увеличивает риски непоступления этих средств в утвержденных на 2019 объемах ", - сказал Пацкан.

 
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