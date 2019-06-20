Роспуск Рады: на сайте КС опубликовано два противоречивых заявления
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"В последнее время в средствах массовой информации и социальных сетях массово распространяется информация о последствиях принятия решения Конституционного Суда по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов относительно конституционности указа президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 № 303 / 2019. Конституционный Суд продолжает рассмотрение этого дела", - говорится в сообщении.
В пресс-службе КС отметили, что ситуация, которая создается вокруг принятия решения по этому делу, вызывает глубокую озабоченность, поскольку она дестабилизирует общественно-политической ситуации и допускает осуществление неправомерного влияния на суд в целом и отдельных судей в частности.
В то же время в другом сообщении в бегущей строке на сайте КС говорится: "Принято Решение КСУ по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно конституционности указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".
- Напомним, 20 мая во время инаугурации Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов.
- 31 мая Центральная избирательная комиссия образовала 199 окружных избирательных комиссий для проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины.
- 13 июня ЦИК зарегистрировала 43 международных наблюдателя на выборах в Раду.
- 17 июня Центризбирком зарегистрировал 164 кандидата в народные депутаты от политической партии Гражданская позиция (партия Анатолия Гриценко).
- 18 июня глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что
Конституционный суд не может остановить выборы своим решением, а может лишь определить конституционность указа президента о роспуске Рады.
-
Днем 20 июня некоторые СМИ сообщили, что Конституционный суд признал конституционным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
Читайте также
-
18 июня, 2019 Виталий Портников: Не все войны заканчиваются
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-
-
Читайте также
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-