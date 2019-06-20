Роспуск Рады: на сайте КС опубликовано два противоречивых заявления

20 июня, 2019, 17:08

На сайте Конституционного суда опубликовано два противоречивых заявления по рассмотрению указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"В последнее время в средствах массовой информации и социальных сетях массово распространяется информация о последствиях принятия решения Конституционного Суда по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов относительно конституционности указа президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 № 303 / 2019. Конституционный Суд продолжает рассмотрение этого дела", - говорится в сообщении.

В пресс-службе КС отметили, что ситуация, которая создается вокруг принятия решения по этому делу, вызывает глубокую озабоченность, поскольку она дестабилизирует общественно-политической ситуации и допускает осуществление неправомерного влияния на суд в целом и отдельных судей в частности.

В то же время в другом сообщении в бегущей строке на сайте КС говорится: "Принято Решение КСУ по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно конституционности указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".