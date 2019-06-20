Ректор КНУ пообещал отменить приказ о назначении Портнова

20 июня, 2019, 22:45

Ректор КНУ имени Шевченко Губерский пообещал отменить свой приказ о назначении Андрея Портнова профессором вуза

Об этом сообщил в Facebook журналист Виктор Шлинчак.

По его данным, студенты добились отмены приказа ректора Киевского национального университета о трудоустройстве Андрея Портнова в КНУ. Ректор Губерский пообещал студентам отменить свой приказ.

20 июня студенты Киевского национального университета имени Тараса Шевченко собрались на бессрочный протест против назначения Андрея Портнова профессором КНУ. Они скандировали "Нет Портнову в КНУ" и требовали прибыть на рабочее место ректора Губерского.