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Espreso.tvОбществоРектор КНУ пообещал отменить приказ о назначении Портнова

Ректор КНУ пообещал отменить приказ о назначении Портнова

Андрей Портнов
Ректор КНУ имени Шевченко Губерский пообещал отменить свой приказ о назначении Андрея Портнова профессором вуза

Об этом сообщил в Facebook журналист Виктор Шлинчак.

По его данным, студенты добились отмены приказа ректора Киевского национального университета о трудоустройстве Андрея Портнова в КНУ. Ректор Губерский пообещал студентам отменить свой приказ.

20 июня студенты Киевского национального университета имени Тараса Шевченко собрались на бессрочный протест против назначения Андрея Портнова профессором КНУ. Они скандировали "Нет Портнову в КНУ" и требовали прибыть на рабочее место ректора Губерского.

 

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