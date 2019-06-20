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Espreso.tvОбщество"Информационное сопротивление" просит не распространять слухи о причинах и обстоятельствах гибели нардепа Тымчука

"Информационное сопротивление" просит не распространять слухи о причинах и обстоятельствах гибели нардепа Тымчука

Группа "Информационное сопротивление" (ИС) обратилась к отечественным и иностранным журналистам с просьбой дождаться официальных результатов следствия

Об этом написал журналист "ИС" Юрий Карин в Facebook.

"Обращаясь к отечественным и зарубежнымСМИ, а также всем тем, кого не оставила равнодушными эта трагедия, просим не распространять домыслов о ее причинах и обстоятельствах. Считаем необходимым дождаться официальных результатов следствия. Просим отнестись к этой просьбе с пониманием и уважением", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что группа "Информационное сопротивление" и в дальнейшем будет отстаивать национальные интересы Украины.

"Мы понесли невосполнимую утрату, но мы не собираемся прекращать свою деятельность в пользу Украины", - добавил Карин.

Напомним, в среду, 19 июня Дмитрия Тымчука нашла жена мертвым с огнестрельным ранением. Продолжается следствие.

 

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