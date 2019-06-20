"Сбербанк" отсудил украинскую кондитерскую фабрику, расположенную в оккупированном Донецке

20 июня, 2019, 11:31

Украинский филиал российского "Сбербанка" через суд взыскала фабрику кондитерской компании "АВК", расположенную во временно оккупированном Донецке

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение Хозяйственного суда Донецкой области.

Отмечается, что донецкую фабрику компании "АВК" решили конфисковать в пользу российского банка за просрочки по кредиту на $ 56 млн.

Взыскание имущества должно произойти "путем продажи через публичные торги, в рамках процедуры исполнительного производства по цене продажи на уровне не ниже обычных цен на этот вид имущества".

Впрочем, пока неизвестно, как "Сбербанк" планирует осуществить оценку фабрики, которая расположена на неподконтрольной украинскому правительству части Украины.