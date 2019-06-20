"Решение КС - это риск для субъектности Украины", - Николай Княжицкий

20 июня, 2019, 20:48

В четверг в прямом эфире программы "Говорит Большой Львов" народный депутат Николай Княжицкий - один из тех, кто подписывал обращение в Конституционный суд, заявил, что признает любое решение Конституционного Суда, но указ президента Украины Зеленского продолжает считать неконституционным

Политик отметил, что по его информации, ряд судей голосовали против - в частности, Николай Мельник и Сергей Сас - опытные судьи Конституционного суда, которые не считают указ конституционным. Николай Княжицкий назвал указ Зеленского политически мотивированным и напомнил о примере Молдовы, где субъектность страны оказалась под угрозой из закулисные договоренности между Администрацией Президента США Дональда Трампа и представителями Российской Федерации. По словам Николая Княжицкого, большие геополитические игроки могут осуществлять шаги для потери субъектности и Украины, для чего им выгоден послушный и неопытный парламент.

"Сейчас мы видим, что Советник президента по нацбезопасности США Джон Болтон планирует встретиться с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в Израиле, где они, вероятно, будут обсуждать ситуацию в Украине. Американцы надеются, что найдут какой-то компромисс с Путиным, но я в это не верю. Трампу нужно выиграть следующие выборы, американские и российские бизнесмены хотят поделить между собой Украину, но я не уверен, что в Украине это сработает, потому что мы имеем честных и ответственных политиков, которые отстоят нашу субъектность ", - заявил Николай Княжицкий.