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Espreso.tvОбщество"Просят не гулять Подолом": в Киеве избили посетителей мероприятия КиевПрайд

"Просят не гулять Подолом": в Киеве избили посетителей мероприятия КиевПрайд

Вечером 19 июня на посетительниц и посетителей ПрайдХаусу напала группа неизвестных лиц

Об этом КиевПрайд сообщает на своей странице в Facebook.

Отмечается, что нападения произошли вблизи креативного пространства IZONE.

По словам пострадавших, нападавшие выжидали участников за пределами ПрайдХауса, следовали за ними до станций метро, пытались сбить их с ног, били ногами, распиливали перечный газ и словесно оскорбляли. Пострадавшие подали заявления в полицию.

"Нам стало известно о нескольких нападениях на посетителей и посетительниц мероприятий в рамках" КиевПрайд ". По возможности, вызывайте такси и езжайте в безопасное место. Если вы едете на метро, пересаживайтесь на людных станциях. Не ходите одни. Мы очень просим не гулять Подолом . Берегите себя! ", - говорится в сообщении.

 

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