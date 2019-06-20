"Просят не гулять Подолом": в Киеве избили посетителей мероприятия КиевПрайд
Об этом КиевПрайд сообщает на своей странице в Facebook.
Отмечается, что нападения произошли вблизи креативного пространства IZONE.
По словам пострадавших, нападавшие выжидали участников за пределами ПрайдХауса, следовали за ними до станций метро, пытались сбить их с ног, били ногами, распиливали перечный газ и словесно оскорбляли. Пострадавшие подали заявления в полицию.
"Нам стало известно о нескольких нападениях на посетителей и посетительниц мероприятий в рамках" КиевПрайд ". По возможности, вызывайте такси и езжайте в безопасное место. Если вы едете на метро, пересаживайтесь на людных станциях. Не ходите одни. Мы очень просим не гулять Подолом . Берегите себя! ", - говорится в сообщении.
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