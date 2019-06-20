"Просят не гулять Подолом": в Киеве избили посетителей мероприятия КиевПрайд

20 июня, 2019, 10:08

Вечером 19 июня на посетительниц и посетителей ПрайдХаусу напала группа неизвестных лиц

Об этом КиевПрайд сообщает на своей странице в Facebook.

Отмечается, что нападения произошли вблизи креативного пространства IZONE.

По словам пострадавших, нападавшие выжидали участников за пределами ПрайдХауса, следовали за ними до станций метро, пытались сбить их с ног, били ногами, распиливали перечный газ и словесно оскорбляли. Пострадавшие подали заявления в полицию.

"Нам стало известно о нескольких нападениях на посетителей и посетительниц мероприятий в рамках" КиевПрайд ". По возможности, вызывайте такси и езжайте в безопасное место. Если вы едете на метро, пересаживайтесь на людных станциях. Не ходите одни. Мы очень просим не гулять Подолом . Берегите себя! ", - говорится в сообщении.