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Espreso.tvОбщество"Нет аллергии": Джемилев обещает помогать Зеленскому держать курс на НАТО

"Нет аллергии": Джемилев обещает помогать Зеленскому держать курс на НАТО

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев рассказал о конструктивной оппозиции к новой власти или президентской партии "Слуга народа"

Об этом он рассказал в интервью Крим.Реалии .

"У нас нет какой-то аллергии к этой партии нет. Говоря о конструктивной оппозиции, мы четко сказали, что не будем радоваться провалам нового президента. Мы будем стараться помочь держать курс евроатлантической интеграции, чтобы тема деоккупации Крыму была постоянной. Если они этого будут строго соблюдать, то мы не оппозиция, а союзники ", - сказал Джемилев.

Также сообщается, что представители крымских татар вскоре встретятся с Зеленским и его командой, чтобы расставить все точки над "і".

«В окружении Зеленского несколько разных групп. Некоторые говорят, что без крымских татар никак, а другие говорят, что мы - противники, ничего общего быть не может. Я думаю, что в ближайшее время у нас состоится встреча и мы расставим все точки над «і» ", - отметил Джемилев.

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