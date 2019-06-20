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Espreso.tvОбщество"М.С.Л." устанавливает очередной национальный рекорд Украины

"М.С.Л." устанавливает очередной национальный рекорд Украины

В активе оператора государственных лотерей "М.С.Л." немало достижений: компания работает почти 50 лет на украинском лотерейном рынке; ей принадлежит популярная отечественная лотерея "Лото-Забава", в которой за 20 лет появилось 332 миллионера и мультимиллионера

А недавно компанией установлено третий национальный рекорд Украины, на этот раз -  в номинации "Единственный украинский оператор государственных лотерей, который в течение 6 лет трижды подтвердил соответствие своих процессов стандартам Европейской ассоциации государственных лотерей и ТОТО и дважды - стандартам Всемирной лотерейной ассоциации".

Директор по маркетингу оператора государственных лотерей "М.С.Л." Павел Вайсеро подчеркивает: "Мы регулярно проводим социальные исследования на предмет понимания проблематики игромании, на предмет минимизации игромании в Украине. Мы проводим образовательные проекты среди наших сотрудников, партнеров и контрагентов".

Еще в 2013 году "М.С.Л.", первым из лотерейных операторов в Украине прошел сертификацию на соответствие европейским стандартам ответственной игры.

В 2016 году был установлен первый национальный рекорд "М.С.Л.": "Лото-Забава" победила в номинации "Наибольшее количество миллионеров среди игроков в украинские лотереи". На тот момент их количество составляло 252 счастливчика. И в том же году компания получила "Сертификат соответствия стандартам ответственной игры" наивысшего, 4-го, уровня от Всемирной лотерейной ассоциации. 

Представители "М.С.Л." подчеркивают: интересы и безопасность игроков - прежде всего. "Каждый раз, когда мы приступаем к разработке той или иной лотереи, нового продукта или планируя новую кампанию, мы прекрасно понимаем, какую ответственность мы несем перед обществом. Мы, в первую очередь, заботимся о том, чтобы для общества этот продукт приносил безопасный формат развлечения, а не проблему, которую будет иметь все общество", - отметил Павел Вайсеро.

Компания "М.С.Л." стала единственным украинским оператором государственных лотерей, который смог трижды подтвердить соответствие своих процессов стандартам Европейской ассоциации и дважды - Всемирной лотерейной ассоциации. И именно их стремление к открытому бизнесу должно стать примером для других компаний - подчеркивает эксперт Национального Реестра Рекордов Украины Виталий Зорин: "Чем больше будет таких пионеров во всех бизнесах в Украине, тем быстрее мы придем к тому, к чему стремимся - в НАТО и ЕС ".
Оператор государственных лотерей "М.С.Л." на достигнутом останавливаться не собирается. В компании уже начали подготовку к установлению очередного рекорда.

 

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