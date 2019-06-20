"Хочу объясниться с Россией": Трамп встретится с Путиным на саммите G20 в Японии

20 июня, 2019, 08:27

Президент Дональд Трамп встретится с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Японии на следующей неделе

Об этом пишет Reuters .

Трамп заявил, что проведет встречи с Путиным и президентом Китая Си Цзиньпином. В начале этой недели Трамп подтвердил, что встретится с Си.

"Я хочу объясниться с Россией, и я думаю, что это удастся. Я хочу ладить с Китаем, и я думаю, что мы будем. Я встречусь с президентами этих стран на следующей неделе в Японии на G20", - сказал президент США.