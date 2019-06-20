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Espreso.tvОбществоПосол Украины в Грузии устроил демарш российскому депутату

Посол Украины в Грузии устроил демарш российскому депутату

Посол Украины в Грузии Игорь Долгов в знак протеста покинул Межпарламентскую ассамблею православия, во время выступления российского депутата Сергея Гаврилова

Об этом сообщает пресс-служба МИД в Facebook.

Посол Украины заявил, что будет комментировать только желание ортодоксальной церкви Украины, говорится в сообщении.

"Все украинцы хотят собственной церкви, и то, что мы знаем и что получили - это жесткое сопротивление со стороны Москвы", - отметил Долгов.

На вопрос, как он оценивает тот факт, что Россия является председателем Межпарламентской ассамблеи православия, украинский дипломат отметил, что это решение зависит от членов организации.

"Россия оккупировала территорию Украины и продолжает воевать и сегодня. Сегодня у нас один погибший и четверо раненых военных. Это для нас Россия. Христианская религия и церковь - это мирное существование, а не оккупация территорий. Вот и все. У меня больше нет комментариев" , - отметил Долгов.

19-22 июня в Грузии проходит сессия 26-й Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. В рамках мероприятия Грузию посетило около 100 участников делегаций из 25 стран.

 

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