Полиция задержала жителя Запорожья, который насиловал 2-летнего ребенка

20 июня, 2019, 15:42

Злоумышленник насиловал ребенка для собственного удовольствия и снимал все на видео для распространения в тематических группах в интернете

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

23-летний житель Запорожья является участником многих закрытых групп, где распространяется контент с исключительно детской порнографией, говорится в сообщении.

Отмечается, что работая независимым фотокорреспондентом, мужчина также подрабатывал фотосъемками на детских праздниках и спортивных соревнованиях. Некоторые из этих фото он тоже пересылал участникам закрытых групп.

Работники киберполиции заявили, что около года назад для обогащения собственной коллекции детской порнографии, а также собственного удовольствия, злоумышленник изнасиловал на тот момент 2-летнюю девочку, говорится в сообщении.

Отмечается, заметив, что девочка не рассказала об этом матери, мужчина еще несколько раз насиловал ребенка. При этом свои действия он снимал на фото и видеокамеру.

Отмечается, что полученный контент злоумышленник распространял в интернетсети, чтобы получить уникальный контент от участников таких групп, тем самым провоцировал других участников групп к подобным действиям.

Кроме того, он имел видеоархив с детской порнографией, который хранил как на собственных носителях, так и в облачном хранилище. Подобные видео он распространял среди граждан Украины и иностранцев, говорится в сообщении.

Отмечается, что по месту жительства фигуранта полицейские провели обыск. Изъята техника, на которой хранился противоправный контент - она направлена на экспертизу.

В пресс-службе сообщают, что по данному факту начато уголовное производство по ст. 153 (сексуальное насилие) УК. Жителю Запорожья объявлено о подозрении и взят под стражу сроком на 60 суток. Ему грозит до 10 лет заключения.