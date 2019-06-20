//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПолиция задержала жителя Запорожья, который насиловал 2-летнего ребенка

Полиция задержала жителя Запорожья, который насиловал 2-летнего ребенка

Злоумышленник насиловал ребенка для собственного удовольствия и снимал все на видео для распространения в тематических группах в интернете

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

23-летний житель Запорожья является участником многих закрытых групп, где распространяется контент с исключительно детской порнографией, говорится в сообщении.

Отмечается, что работая независимым фотокорреспондентом, мужчина также подрабатывал фотосъемками на детских праздниках и спортивных соревнованиях. Некоторые из этих фото он тоже пересылал участникам закрытых групп.

Работники киберполиции заявили, что около года назад для обогащения собственной коллекции детской порнографии, а также собственного удовольствия, злоумышленник изнасиловал на тот момент 2-летнюю девочку, говорится в сообщении.

Отмечается, заметив, что девочка не рассказала об этом матери, мужчина еще несколько раз насиловал ребенка. При этом свои действия он снимал на фото и видеокамеру.

Отмечается, что полученный контент злоумышленник распространял в интернетсети, чтобы получить уникальный контент от участников таких групп, тем самым провоцировал других участников групп к подобным действиям.

Кроме того, он имел видеоархив с детской порнографией, который хранил как на собственных носителях, так и в облачном хранилище. Подобные видео он распространял среди граждан Украины и иностранцев, говорится в сообщении.

Отмечается, что по месту жительства фигуранта полицейские провели обыск. Изъята техника, на которой хранился противоправный контент - она направлена на экспертизу.

В пресс-службе сообщают, что по данному факту начато уголовное производство по ст. 153 (сексуальное насилие) УК. Жителю Запорожья объявлено о подозрении и взят под стражу сроком на 60 суток. Ему грозит до 10 лет заключения.

nullnull

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 июня, 2019 четверг

больше новостей

20 июня, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать