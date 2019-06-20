Полиция открыла производство из-за возвращения харьковскому проспекту имени Жукова

20 июня, 2019, 18:05

Национальная полиция Харьковщины открыла производство из-за решения депутатов Харьковского городского совета вернуть проспекту Петра Григоренко имя советского маршала Георгия Жукова

Об этом сообщили на сайте Национальной полиции.

Депутат горсовета 19 июня обратился в полицию с просьбой проверить решение горсовета на наличие признаков уголовного преступления, говорится в сообщении. Имя депутата не сообщают.

По мнению депутата, действия чиновников могут трактоваться как "распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов".

Также сообщается, что началось досудебное расследование по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.