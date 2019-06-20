//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПолиция открыла производство из-за возвращения харьковскому проспекту имени Жукова

Полиция открыла производство из-за возвращения харьковскому проспекту имени Жукова

Национальная полиция Харьковщины открыла производство из-за решения депутатов Харьковского городского совета вернуть проспекту Петра Григоренко имя советского маршала Георгия Жукова

Об этом сообщили на сайте Национальной полиции.

Депутат горсовета 19 июня обратился в полицию с просьбой проверить решение горсовета на наличие признаков уголовного преступления, говорится в сообщении. Имя депутата не сообщают.

По мнению депутата, действия чиновников могут трактоваться как "распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов".

Также сообщается, что началось досудебное расследование по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 июня, 2019 четверг

больше новостей

20 июня, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать