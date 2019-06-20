Погибшего нардепа Тымчука просят посмертно наградить орденом "Свободы"
20 июня, 2019, 12:30
Погибшего народного депутата Дмитрия Тымчука просят посмертно наградить орденом "Свободы" за его личный вклад в дело защиты информационной безопасности Украины
Об этом сообщил народный депутат Антон Геращенко в Facebook.
Отмечается, что группа народных депутатов из фракций "Народный Фронт", "БПП", «Самопомощь» подписали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением наградить Дмитрия Тымчука орденом "Свободы".
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Напомним, в среду, 19 июня Дмитрия Тымчука нашла жена мертвым с огнестрельным ранением. Продолжается следствие.
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