Ощадбанк будет доставлять пенсии домой - пока в тестовом режиме
Об этом сообщает НВ .
Во время реализации пилотного проекта Ощадбанк может доставлять пенсии лицам с инвалидностью I группы, лицам, которые в соответствии с предписанием врача не способны к самообслуживанию, лицам, достигшим 80 лет или проживающих в населенных пунктах, где отсутствуют учреждения банка.
Банк сможет на договорных началах привлекать операторов почтовой связи, кроме поставок пенсий внутренне перемещенным лицам.
Компенсировать Ощадбанка расходы на доставку пенсий будут территориальные органы Пенсионного фонда, осуществляющих выплату пенсий.
Правительство поручило Пенсионному фонду до 1 января 2020 года представить отчет о реализации пилотного проекта.
Напомним, доставкой пенсий занимается Укрпочта. В компании неоднократно заявляли об убыточности услуги по доставке пенсий и необходимость пересмотра тарифа.
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"Укрпочта" заявила, что не будет доставлять пенсии с 1 января 2019 года из-за неприбыльности отделений в сельской местности.
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26 октября Владимир Гройсман пообещал не допустить прекращения выполнения "Укрпочтой" доставки пенсий украинском.
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20 ноября Кабинет Министров предусмотрел выделение 500 000 000 гривен Пенсионному фонду Украины на возмещение расходов ОАО "Укрпочта" за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи населению.
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12 декабря президент Петр Порошенко порекомендовал генеральному директору "Укрпочты" Игорь Смелянскому " пересмотреть свою зарплату ".
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В феврале Кабмин утвердил порядок использования в 2019 году средств , предусмотренных в госбюджете для возмещения расходов "Укрпочте" за доставку пенсий.
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