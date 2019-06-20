Ощадбанк будет доставлять пенсии домой - пока в тестовом режиме

20 июня, 2019, 13:03

Правительство одобрило реализацию пилотного проекта по организации государственным Ощадбанком доставки пенсий на дом отдельным категориям лиц

Об этом сообщает НВ .

Во время реализации пилотного проекта Ощадбанк может доставлять пенсии лицам с инвалидностью I группы, лицам, которые в соответствии с предписанием врача не способны к самообслуживанию, лицам, достигшим 80 лет или проживающих в населенных пунктах, где отсутствуют учреждения банка.

Банк сможет на договорных началах привлекать операторов почтовой связи, кроме поставок пенсий внутренне перемещенным лицам.

Компенсировать Ощадбанка расходы на доставку пенсий будут территориальные органы Пенсионного фонда, осуществляющих выплату пенсий.

Правительство поручило Пенсионному фонду до 1 января 2020 года представить отчет о реализации пилотного проекта.

Напомним, доставкой пенсий занимается Укрпочта. В компании неоднократно заявляли об убыточности услуги по доставке пенсий и необходимость пересмотра тарифа.