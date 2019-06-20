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Espreso.tvОбществоОккупанты обстреляли бойцов ООС 24 раза, но и потеряли двух боевиков

Оккупанты обстреляли бойцов ООС 24 раза, но и потеряли двух боевиков

В среду, 19 июня, российские оккупационные войска на Донбассе 24 раза обстреляли позиции украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы обстреляли позиции Объединенных сил у Новотроицкого - из гранатометов различных систем, вблизи Лебединского - с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Марьинки - из стрелкового оружия, в районе поселка Пески - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в Водяном - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Павлополя - с автоматических гранатометов, у Богдановки - с втоматичних гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские укрепления у Новозвановка из автоматических гранатометов, вблизи Луганского - с автоматических гранатометов, неподалеку зайцев - с станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, под Попасной - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, в районе Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в Светлодарск - с ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, у Новотошковского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку от Южного - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В течение суток 19 июня в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, один получил ранения, еще один - боевое травмирование. На каждый обстрел Объединенные силы ответили огнем из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 19 июня оккупанты потеряли двух боевиков: одного - погибшим, еще одного - раненым.

С начала суток 20 июня захватчики дважды обстреляли позиции Объединенных сил: в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" вблизи Павлополя - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" возле Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В результате вражеского обстрела 20 июня один украинский военный получил ранение.

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