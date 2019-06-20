Николай Княжицкий: "Демократические силы не должны молчать, когда происходит пророссийский реванш!"

20 июня, 2019, 16:36

20 июня на заседании Конгресса украинской интеллигенции Львовщины состоялась политическая дискуссия о будущем страны, участие в которой принял и народный депутат Николай Княжицкий - глава Комитета культуры и духовности, кандидат в народные депутаты по округу №116 от партии "Европейская Солидарность"

Глава секретариата Конгресса украинской интеллигенции Львовщины Владимир Парубий заявил, что накануне парламентских выборов стране грозит пророссийски-олигархический реванш. Ярослав Кендзер - диссидент, народный депутат I-VI созывов выразил обеспокоенность, что власть в стране переходит к "шутникам с виртуальными партиями и программами". "Без танков и градов отдаем ключи от государства людям, которые взяли власть в свои руки и не знают, что с ней делать - этим непременно воспользуется враг в Кремле".



По мнению членов Конгресса, ключевое для Украины - сохранить достижения последних пяти лет - безвиз, томос, экономический рост, приняты законы о декоммунизации, образование, об украинском языке, как государственном.



Инициатор и соавтор закона о языке, народный депутат Николай Княжицкий отметил: "Перед нами сложные времена. Нас ожидают серьезные испытания - а возможно, и потеря определенных территорий". По словам Николая Княжицкого, негативным является тот факт, что на фоне очевидных попыток реванша пророссийских сил, демократические силы, политики и партии - молчат.



"Мы видим, как депутаты Харьковского городского совета поддержали решение о возвращении проспекта Петра Григоренко - украинского, правозащитника и гуманиста, имени советского маршала Георгия Жукова. Как радуются Гужвы, Шарии и другие украинофобы, смерти моего коллеги - патриота и военного разведчика, народного депутата Дмитрия Тымчука. Происходит и много других негативных событий. Однако, почему я не вижу заявлений представителей демократических сил? Видим, как они ездят на концерты, поют, выступают, говорят, какие они хорошие, но молчат, когда выходит ться реванш! ".



По словам Николая Княжицкого, лично он и другие члены команды партии "Европейская Солидарность", не будут молчать, когда страну пытаются развернуть назад на пути к демократическим переменам: "Нам важно называть вещи своими именами, быть честными, держать позицию, развивать те положительные достижения, которых мы достигли на сегодняшний день - и мы верим, что победа будет за нами! "