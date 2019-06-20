Нужно 7,1 млрд грн: в Укрзализныце заявили о критической изношенности более 90% электричек

20 июня, 2019, 12:43

Укрзализныця призвала Верховную Раду выделить из бюджета 7,1 млрд грн на модернизацию пригородных поездов

Об этом заявил директор по развитию Укрзализныци Андрей Рязанцев, сообщает пресс-служба компании.

"Сейчас Укрзализныця как никогда нуждается в поддержке государства, ведь износ пригородных поездов кричащая, их оборудования загорается прямо на ходу. Такие случаи в пути следования становятся все более частыми", - подчеркнул он.

Отмечается, что в случае получения 7,1 млрд грн из бюджета смогли бы приобрести 15 новых пригородных поездов по 10 вагонов в каждом.

"Источниками финансирования частично могут быть расходы из дорожного фонда, поскольку часть его средств в этом году из-за позднего начала работ и тендерных процедур не будет освоена. В то же время Укрзализныця ежегодно платит около 3,5 млрд грн акциза с горючего, фактически финансируя автодороги", - подчеркнул Рязанцев .

Сейчас дизельные пригородные поезда изношены на 97,2%, а электропоезда - на 87,5%. Старейший дизельный пригородный поезд, который в эксплуатации, построенный в 1967 году, а электропоезд - в 1960 году, говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за устаревшего оборудования и изношенность случаи возгорания поездов прямо во время движения.

Отмечается, что один из таких случаев произошел 18 июня 2019 на станции Вольнянск в Запорожской области. Поезд №6535 Вольнянск - Пришиб через перегорание высоковольтных вставок пришлось отменить и восстанавливать контактную сеть. Пассажиров было отправлено другим графиков поездом. Еще аналогичный случай произошел 7 июня этого года на Волыни вблизи станции Маневичи.