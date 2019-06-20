Неизвестный сообщил о минировании всех детсадов в Харькове
20 июня, 2019, 19:42
В полицию поступило сообщение, что в Харькове в ночном клубе и в 230 детских садах города заложена взрывчатка
Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.
"По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Продолжается эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории", - говорится в сообщении.
Информация о минировании поступила от неизвестного по электронной почте в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.
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