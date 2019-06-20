Нардеп Геращенко не будет баллотироваться в Раду

20 июня, 2019, 20:22

Член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что не пойдет на внеочередные выборы в парламент

Об этом Антон Геращенко написал в Facebook.

"Работа в парламенте была для меня большим профессиональным вызовом и школой жизни одновременно", - отметил он.

Он напомнил о попытке покушения и заметил, что материалы дела стали официальными доказательствами для Гаагского трибунала по обвинению Российской Федерации в нарушении конвенции о запрете финансирования терроризма.

"Я принял решение не выдвигать свою кандидатуру для участия в досрочных выборах в Верховную Раду. В будущем парламенте у меня будет возможно не меньше, а даже больше единомышленников, которым я готов передавать мой опыт и знания, полученные за годы работы в Верховной Раде", - сообщил нардеп.

Вместе с тем, он уточнил, что не уходит из украинской политики.

"Я продолжу работу по укреплению украинского государства, и в дальнейшем сосредоточусь на проектах в сфере национальной безопасности, обороны, реформы правоохранительной и судебной системы аналитического центра "Украинский институт будущего", одним из основателей которого я являюсь", - добавил он.