На Одесском кинофестивале покажут украино-польский фильм об аннексии Крыма

20 июня, 2019, 14:37

Полнометражную Украины-польскую ленту "U311" Черкассы "о двух моряках впервые покажут на международном кинофестивале в Одессе

Об этом сообщает пресс-служба ОМКФ.

В этом году Одесский кинофестиваль пройдет уже в 10-й раз с 12 до 20 июля. Все фильмы на фестивале покажут в Украине впервые. А у ленты "U311" Черкассы "здесь будет мировая премьера.

Режиссером Украины-польской картины стал Тимур Ященко. Фильм рассказывает истории Мышка и Льва - ребят из украинского села. Они по разным причинам оказываются на корабле ВМС Украины "Черкассы", дислоцированного в порту крымского озера Донузлав. В то время, когда экипаж тральщика "Черкассы" проходит обучение, президент Янукович бежит из Украины, а Крым захватывают "зеленые человечки". Корабль возвращается на базу, но порт уже потерян.

"Черкассы" вместе с другими кораблями украинского флота заблокирован в озере Донузлав, путь к морю перекрыт затопленными судами. Украинские корабли кажутся друг за другом, только экипаж "Черкасс" сопротивляется и продолжает отважную, хотя и безнадежную, борьбу с врагом.

Съемки фильма начались в апреле 2017 года. Консультантом во время съемок фильма был командир "Черкасс" Юрий Федаш. Сейчас он - офицер командования ВМС Вооруженных сил Украины капитан 2-го ранга.

Лента сразится с еще четырьмя фильмами в национальной программе ОМКФ. Это "Папа - мамин брат" Вадима Илькова, "Панорама" Юрия Шилова и "Мои мысли тихие" Антонио Лукича. Еще один фильм национальной программы организаторы кинофестиваля назовут позже.

Оценивать работы национальной конкурсной программы будут нью-йоркский корреспондент Cahiers du Cinéma, член отборочного комитета Международного кинофестиваля в Локарно Николас Эллиотт, режиссер Иоанна Кос-Краузе (Польша), кинорежиссер и актер Мания Акбаре (Иран), а также продюсер Иванна Дядюра (Украина) .