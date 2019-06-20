Мобильные операторы готовы отменить 28-дневную тарификацию связи, но предлагают альтернативы

20 июня, 2019, 19:09

"Киевстар", lifecell и "Vodafone Украина" признали наличие проблемы, но не все хотят отказаться от 4-недельного расчетного периода

Об этом сообщила государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Мария Процишен, передает "Интерфакс-Украина".

"Рассматривали сегодня комитетом рекомендательные разъяснения для всех трех операторов мобильной связи. Из позитива - каждый оператор признал, что проблема действительно существует, и готов исправлять. Однако не все операторы хотят забирать 28-дневный расчетный период (говорят, отдельным абонентам очень по вкусу такие тарифные планы), но готовы сделать альтернативные предложения для расчетного периода в месяц ", - отметила Процишен.

Она также сказала, что операторы готовы в каждом тарифном плане указывать стоимость за один день для обеспечения сравнительной способности потребителя.

АМКУ объявил перерыв в этом деле до 27 июня 2019 года.

"Я не могу прогнозировать, какое окончательное решение примет комитет, однако уверена, что так, как есть, не останется. Будет точно прозрачнее, лучше и удобнее для абонента", - подытожила Процишен.

В ноябре 2018 АМКУ открыл дело против "большой тройки" мобильных операторов из-за сокращения действия тарифов на мобильную связь до 28 дней.

В августе 2018 года lifecell заявил о переводе на 28-дневную тарификацию пяти тарифных планов предоплаты с 22 августа и еще трех - в сентябре. Ранее на расчетный период в четыре недели перешли операторы "Киевстар" и "Vodafone Украина".

В сентябре 2018 года АМКУ начал расследование факта изменения тремя крупнейшими мобильными операторами страны ( "Киевстар", "Vodafone Украины" и lifecell) расчетного периода в тарифных планах.