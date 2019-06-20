Львов - это локомотив Украины в ЕС, - Николай Княжицкий

20 июня, 2019, 22:30

Депутаты от западных областей в парламенте должны не допустить разворота страны назад, на Восток - такое мнение в ток-шоу "Говорит Большой Львов" выразил народный депутат Николай Княжицкий - глава Комитета культуры и духовности в Верховной Раде Украины, кандидат в народные депутаты по округу № 116 г. Львова от партии "Европейская Солидарность"

"Для меня лично, как для львовянина, чрезвычайно важно, чтобы в парламенте было сильное львовское представительство. Львов - это локомотив Украины в ЕС, который тянет ее в Европу. Поэтому это будет гарантией от того, что даже если большинство будет у тех людей, не имеющих системы взглядов и готовы повиноваться давлению с Запада или с Востока, которые не признают российско-украинскую войну войной - эти люди не смогут свободно действовать в парламенте, если там будет это сильное и опытное демократическое львовское представительство", - отметил народный депутат.

Ранее Николай Княжицкий объяснял, почему Львовская область стала единственной, которая на президентских выборах 2019 отдала большинство голосов (64,5% по данным ЦИК) за Петра Порошенко. По его словам, Львовщина - это единственный регион Украины, который сумел вылечиться от постколониального синдрома.

"Теперь, как в теле человека, здоровые органы должны влиять на остальной организм, чтобы вылечиться от затяжной болезни", - отметил политик.