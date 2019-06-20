Киберполиция Украины призывает срочно обновить Windows

20 июня, 2019, 21:38

Департамент киберполиции Украины советует пользователям операционной системы Windows установить последние обновления, чтобы предотвратить массовую кибератаку

Об этом говорится в сообщении на странице Департамента по Facebook.

"Специалисты обнаружили уязвимость операционных систем версий Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 и более старых версий Windows. Если не выполнить их обновление, хакеры смогут воспользоваться этими уязвимостями для удаленного использования пораженного компьютера и похищения конфиденциальной информации", - отмечают в ведомстве.

Эксперты отмечают, что теоретически BlueKeep может использоваться в кибератаке, аналогичной по своим размерам к атаке WannaCry.

Поэтому, на данный момент миллионы персональных компьютеров могут быть атакованы, добавили в ведомстве.

Киберполиции сообщила, что Microsoft уже выпустила обновление для операционных систем, которые больше не поддерживаются официально, включая Windows Vista, Windows XP и Windows Server 2003.

Это является предпосылкой для предотвращения очередных массовых атак.

"Пренебрежение такими действиями может привести к утечке личной информации, содержащейся на персональном компьютере, а в бизнесе - к большим материальным потерям", - уточняется в сообщении.