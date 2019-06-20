Киберполиция Украины призывает срочно обновить Windows
Об этом говорится в сообщении на странице Департамента по Facebook.
"Специалисты обнаружили уязвимость операционных систем версий Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 и более старых версий Windows. Если не выполнить их обновление, хакеры смогут воспользоваться этими уязвимостями для удаленного использования пораженного компьютера и похищения конфиденциальной информации", - отмечают в ведомстве.
Эксперты отмечают, что теоретически BlueKeep может использоваться в кибератаке, аналогичной по своим размерам к атаке WannaCry.
Поэтому, на данный момент миллионы персональных компьютеров могут быть атакованы, добавили в ведомстве.
Киберполиции сообщила, что Microsoft уже выпустила обновление для операционных систем, которые больше не поддерживаются официально, включая Windows Vista, Windows XP и Windows Server 2003.
Это является предпосылкой для предотвращения очередных массовых атак.
"Пренебрежение такими действиями может привести к утечке личной информации, содержащейся на персональном компьютере, а в бизнесе - к большим материальным потерям", - уточняется в сообщении.
- Напоминаем, что BlueKeep - это условное название уязвимости, которая позволяет злоумышленнику не только иметь доступ к одному компьютеру, но и получить контроль над всеми другими устройствами в сети, которые имеют эту уязвимость.
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