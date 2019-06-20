//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКиберполиция Украины призывает срочно обновить Windows

Киберполиция Украины призывает срочно обновить Windows

Департамент киберполиции Украины советует пользователям операционной системы Windows установить последние обновления, чтобы предотвратить массовую кибератаку

Об этом говорится в сообщении на странице Департамента по Facebook.

"Специалисты обнаружили уязвимость операционных систем версий Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 и более старых версий Windows. Если не выполнить их обновление, хакеры смогут воспользоваться этими уязвимостями для удаленного использования пораженного компьютера и похищения конфиденциальной информации", - отмечают в ведомстве.

Эксперты отмечают, что теоретически BlueKeep может использоваться в кибератаке, аналогичной по своим размерам к атаке WannaCry.

Поэтому, на данный момент миллионы персональных компьютеров могут быть атакованы, добавили в ведомстве.

Киберполиции сообщила, что Microsoft уже выпустила обновление для операционных систем, которые больше не поддерживаются официально, включая Windows Vista, Windows XP и Windows Server 2003.

Это является предпосылкой для предотвращения очередных массовых атак.

"Пренебрежение такими действиями может привести к утечке личной информации, содержащейся на персональном компьютере, а в бизнесе - к большим материальным потерям", - уточняется в сообщении.

  • Напоминаем, что BlueKeep - это условное название уязвимости, которая позволяет злоумышленнику не только иметь доступ к одному компьютеру, но и получить контроль над всеми другими устройствами в сети, которые имеют эту уязвимость.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 июня, 2019 четверг

больше новостей

20 июня, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать