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Espreso.tvОбществоКонфликт между пограничниками закончился поножовщиной

Конфликт между пограничниками закончился поножовщиной

На Буковине в результате конфликта с коллегой пограничник получил ножевое ранение

Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

В Черновицком пограничном отряде конфликт между двумя пограничниками закончился резней, говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительной информации, в результате конфликта пограничник нанес удар ножом в спину офицеру. Последний получил ранение, имеющего признаки тяжкого телесного повреждения.

Отмечается, что пострадавший сейчас находится в больнице.

Военнослужащего ГПСУ задержали. Следователи ГБР готовят задержанному сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 405 УК (угроза или насилие в отношении начальника), говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае доказательства вины, пограничнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

 
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