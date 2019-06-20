Княжицкий: Офис Президента вместо АП - это нафталин

20 июня, 2019, 20:36

Народный депутат Николай Княжицкий в прямом эфире программы "Говорит Большой Львов" прокомментировал подписание президентом Украины Владимиром Зеленским указа о реорганизации Администрации президента на Офис президента

"Нам очень часто под видом новых лиц продают старые лица Януковича - например, таковым является Андрей Богдан, который работал в том правительстве. Назначение господина Богдана противоречило закону о люстрации, потому что он был люстрированным чиновником. Очевидно, что переименование АП в Офис президента обходит эту норму и позволяет всем люстрованим чиновникам там работать", - сказал Николай Княжицкий.

"Можно набрать старых чиновников из правительства Януковича, назвать их новыми, но когда под видом новых лиц подсовывают старый нафталин и к тому же, часто антиукраинской - меня это искренне настораживает", - добавил политик.