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Espreso.tvОбществоКняжицкий: Мы не молчим. представители всех патриотических сил должны выразить четкую позицию против реванша

Княжицкий: Мы не молчим. представители всех патриотических сил должны выразить четкую позицию против реванша

Такую позицию высказал председатель Комитета по вопросам культуры в духовности Николай Княжицкий на своей странице в соцсетях.

"Виктор Медведчук возбуждает против меня уголовные дела, обвиняют в подготовке покушения на него. Я готовлю законы о прозрачности медиа собственности и медиа финансирования, об украинском языке, книгу и кино, о запрете фильмов агрессора, с Владимиром Вятровичем возмущаюсь реваншу и поддерживаю декоммунизацию, с Иванной Климпуш-Цинцадзе продвигаем евроинтеграционные процессы, с Мустафой Джемилевым чтим жертв трагедии крымскотатарского народа и поддерживаем политзаключенных с Ириной Геращенко. И да - каждого из нас возмущает реванш. Мы не молчим и я считаю, что представители всех политических команд не должны молчать о наглости Кернеса в Харькове, который уничтожает память о Генерала Григоренко, о попытке российской церкви ликвидировать украинский, о попытке закрыть глаза на попытки заставить Украину к капитулянськои позиции. Но все молчат. Где голос представителей "Голоса", "Слуги народа", "Батькивщины", других партий, участвующих в выборах? Думаю, что в выступлениях против реванша представители всех патриотических сил должны выразить четкую позицию. Иначе они - обычные коньюктурный приспособленцы ", - пишет Княжицкий.

 

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