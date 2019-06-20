Каштру определился с помощниками в "Шахтере": Срна заменил обладателя Кубка УЕФА
О новом штаб сообщает официальный сайт "Шахтера" .
Первым ассистентом португальца стал Витор Северино. Он помогал Каштру в "Риу Аве", "Шавиш" и "Витории Гимараеш". Ассистентами нового тренера "Шахтера" предназначены Филипп Селиккая и Жоау Брандау. Селиккая был помощником Каштру в "Шавиш" и "Витории Гимараеш". Брандао работал тренером по физподготовке с юношами "Порту", позже возглавлял их в юношеской ЛЧ.
Также в штате будет аналитик Жозе Кошта.
С тренерского штаба Паулу Фонсека остался только тренер вратарей Антонио Феррейра. Хорват Игор Дуляй оставил тренерский штаб, но работать в клубе на другой должности. В штаб вошел другой хорват Дарио Срна.
Игорь Дуляй выигрывал вместе с "Шахтером" Кубок УЕФА, после завершения карьеры получил работу в донецком клубе.
- Напомним, сегодня стало известно, что экс-капитан "Шахтера" Дарио Срна вернулся в свой бывший клуб в качестве тренера .
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