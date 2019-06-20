Каштру определился с помощниками в "Шахтере": Срна заменил обладателя Кубка УЕФА

20 июня, 2019, 14:01

"Шахтер" объявил новый тренерский штаб Луиша Каштру, который решил обойтись без услуг хорвата Игоря Дуляя

О новом штаб сообщает официальный сайт "Шахтера" .

Первым ассистентом португальца стал Витор Северино. Он помогал Каштру в "Риу Аве", "Шавиш" и "Витории Гимараеш". Ассистентами нового тренера "Шахтера" предназначены Филипп Селиккая и Жоау Брандау. Селиккая был помощником Каштру в "Шавиш" и "Витории Гимараеш". Брандао работал тренером по физподготовке с юношами "Порту", позже возглавлял их в юношеской ЛЧ.

Также в штате будет аналитик Жозе Кошта.

С тренерского штаба Паулу Фонсека остался только тренер вратарей Антонио Феррейра. Хорват Игор Дуляй оставил тренерский штаб, но работать в клубе на другой должности. В штаб вошел другой хорват Дарио Срна.

Игорь Дуляй выигрывал вместе с "Шахтером" Кубок УЕФА, после завершения карьеры получил работу в донецком клубе.