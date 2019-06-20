К 2024 году забыть о чиновниках: у Зеленского представили план перевода государства в смартфон

20 июня, 2019, 10:10

Команда президента Владимира Зеленского рассказала, как будет переводить госуслуги в онлайн

Об этом команда сообщила во время обсуждения концепции Государство в смартфоне с IT-комитетом Союза украинских предпринимателей.

"Мы имеем четкие первоочередные шаги на 2019 год и конкретные цели до 2024 года. В частности, план предполагает преодоление главных цифровых барьеров - таких, как электронная идентификация. Уже в этом году мы дадим импульс проекта MobileID, введем SmartID (электронная подпись в мобильном приложении) и создадим удобную и доступную для украинца сеть получения сервисов eID. К 2024 году 75% населения иметь и уметь использовать надежные и защищенные средства eID, и тогда украинцы навсегда забудут, как выглядит чиновник и где он находится, ведь более 90% всех государственных услуг мы переведем в онлайн ", - подчеркнул советник президента Михаил Федоров.

Во время заседания комитета была представлена ​​дорожная карта развития электронных услуг, электронной идентификации, открытых данных, реформы государственных реестров и интероперабельности (способности систем к взаимодействию), видение структуры управления цифровым развитием и т.п.

Члены IT-комитета дали свои рекомендации по поводу концепции "Государство в смартфоне".

Так, по словам заместителя председателя комитета Дмитрия Прядко, одной из основных проблем отрасли до сих пор было отсутствие стратегической и приоритетной поддержки со стороны государства.

"Главная цель комитета по IT - развитие внутреннего рынка и диджитализация страны", - отметил он.

Дмитрий Прядко добавил, что становление внутреннего рынка нужны: демонополизация функции предоставления государственных административных услуг, открытие регламентированного доступа к государственным данных для бизнеса, создание бизнесом ІТ-сервисов на основе данных и конкуренция между провайдерами сервисов.