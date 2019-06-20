Госстат повысил показатель роста ВВП Украины до 2,5% в январе-марте
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
Согласно данным ведомства, рост ВВП в четвертом квартале 2018 составил 3,5% и 3,3% - в целом по 2018.
Реальный ВВП в январе-марте этого года (с учетом сезонного фактора) вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом.
Номинальный ВВП за первый квартал 2019 составил 807, 8 млрд грн, а в расчете на одного человека - 19179 грн, изменение дефлятора - 11,7%.
В начале мая Нацбанк оценил рост ВВП в первом квартале текущего года в 2,4%, а МЭРТ несколько позже - в 2,2%.
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Напомним, до этого Министерство экономического развития и торговли разработало три сценария развития украинской экономики до 2021 года. По наихудшему сценарию рост ВВП в 2019 году составит 1,1%, в 2020 году - 1,6%, в 2021 году - 2,1%. Самый оптимистичный вариант предполагает, что в 2019 году рост ВВП составит 4,1%, в 2020 году - 5%, в 2021 году - 5,4%.
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Нацбанк также ожидает замедления темпов экономического роста в год выборов. Согласно прогнозам регулятора , после ускорения в 2018 году экономический рост несколько замедлится - до 2,5%.
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Европейский банк реконструкции и развития недавно ухудшил прогноз роста ВВП Украины до 2,5% с 3% по итогам 2019 года.
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15 мая Кабинет министров одобрил прогноз экономического и социального развития Украины на 2020-2022 годы .
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Министерство экономического развития и торговли Украины обновило прогноз роста ВВП Украины в 2019 году: до уровня 2,7% в год.
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