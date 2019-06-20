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Espreso.tvОбществоГосстат повысил показатель роста ВВП Украины до 2,5% в январе-марте

Госстат повысил показатель роста ВВП Украины до 2,5% в январе-марте

Рост украинской экономики в январе-марте 2019 года составил 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Предварительная оценка была 2,2%

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Согласно данным ведомства, рост ВВП в четвертом квартале 2018 составил 3,5% и 3,3% - в целом по 2018.

Реальный ВВП в январе-марте этого года (с учетом сезонного фактора) вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом.

Номинальный ВВП за первый квартал 2019 составил 807, 8 млрд грн, а в расчете на одного человека - 19179 грн, изменение дефлятора - 11,7%.

В начале мая Нацбанк оценил рост ВВП в первом квартале текущего года в 2,4%, а МЭРТ несколько позже - в 2,2%.

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