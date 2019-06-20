Футболист сборной Украины посвятил золото ЧМ-2019 отцу - герою войны с Россией
Об этом сообщает "Трибуна" .
Кирилл Дрышлюк заявил, что посвящает золотую медаль отцу и всей своей семье.
"Я каждый день молился и просил отца, чтобы он помог нам достичь этого результата и выиграть чемпионат мира", - сказал Кирилл Дрышлюк.
Отец футболиста - Павел Дрышлюк был бортовым механиком экипажа АН-30, который 6 июня 2014 попал под обстрел ПЗРК в зоне АТО. Самолет потерял высоту и начал падать на жилые дома Славянска. Командир экипажа Константин Могилко приказал покинуть борт. Сам вместе с Павлом Дрышлюк и вторым бортмехаником Алексеем Потапенко остался в самолете. Экипаж отвел угрозу от жилых районов, но погиб.
19-летний Кирилл Дрышлюк является воспитанником киевского "Динамо", сейчас он выступает за "Александрию".
- Напомним, 15 июня Украина победила Южную Корею 3: 1 и впервые в истории выиграла чемпионат мира по футболу U-20.
- В составе молодежной сборной Украины финалистом чемпионата мира по футболу U-20 стал Кирилл Дрышлюк - сын погибшего героя войны с Россией - Павла Дрышлюк.
- 16 июня футболист сборной Украины Алексей Хахлев обратился к сыну погибшего героя войны с Россией Павла Дрышлюк - Кирилла Дрышлюк, который стал чемпионом мира U-20.
Читайте также
-
18 июня, 2019 Виталий Портников: Не все войны заканчиваются
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-
-
Читайте также
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-