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Espreso.tvСпортФутболист сборной Украины посвятил золото ЧМ-2019 отцу - герою войны с Россией

Футболист сборной Украины посвятил золото ЧМ-2019 отцу - герою войны с Россией


фото: bbc.com
Полузащитник сборной Украины U-20 Кирилл Дрышлюк посвятил золотую медаль молодежного чемпионата мира погибшему на войне с Россией отцу Павлу Дрышлюку

Об этом сообщает "Трибуна" .

Кирилл Дрышлюк заявил, что посвящает золотую медаль отцу и всей своей семье.

"Я каждый день молился и просил отца, чтобы он помог нам достичь этого результата и выиграть чемпионат мира", - сказал Кирилл Дрышлюк.

Отец футболиста - Павел Дрышлюк был бортовым механиком экипажа АН-30, который 6 июня 2014 попал под обстрел ПЗРК в зоне АТО. Самолет потерял высоту и начал падать на жилые дома Славянска. Командир экипажа Константин Могилко приказал покинуть борт. Сам вместе с Павлом Дрышлюк и вторым бортмехаником Алексеем Потапенко остался в самолете. Экипаж отвел угрозу от жилых районов, но погиб.

19-летний Кирилл Дрышлюк является воспитанником киевского "Динамо", сейчас он выступает за "Александрию".

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