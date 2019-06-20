Эстония, Латвия и Литва отключатся от электросетей России

20 июня, 2019, 20:58

Страны Балтии подключат свои энергосети к сети Европейского Союза через Польшу

Соответствующая дорожная карта была подписана 20 июня перед саммитом Евросоюза в Брюсселе, сообщается на сайте Еврокомиссии.

Премьер-министры Латвии, Литвы, Эстонии и Польши вместе с представителями Еврокомиссии приняли решение об отключении стран Балтии от электросетей России.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и вице-президент Шефчович вместе с руководителями правительств стран Балтии и Польши перед саммитом в Брюсселе подписал дорожную карту для синхронизации электросетей стран Балтии с континентальной европейской сетью.

"Комиссия всегда была сторонницей полной интеграции сетей стран Балтии с сетью Европы, и мы делаем все возможное для содействия решительному прогрессу по синхронизации и работаем над внедрением стратегической энергетической инфраструктуры региона Балтийского моря", - заявил Юнкер.

Согласно дорожной карте, синхронизация будет реализована не позднее 2025 года. Еврокомиссия проведет переговоры с Россией и Беларусью для обеспечения беспроблемного отключения.