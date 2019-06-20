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Espreso.tvОбществоЕще один банк в Украине присоединился к Apple Pay

Еще один банк в Украине присоединился к Apple Pay

Сервис безналичных платежей Apple Pay стал доступен владельцам карточек "Райффайзен Банк Аваль"

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Держатели платежных карточек Mastercard и Visa, выпущенных Райффайзен Банком Аваль, получили возможность пользоваться Apple Pay - легким, безопасным и частным платежным инструментом, который меняет сферу мобильных платежей, предлагая скорость и удобство", - отмечается в сообщении.

В банке объяснили, что этот платежный инструмент - безопасный и конфиденциальный.

"Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, номер карты не сохраняется ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо того присваивается уникальный номер учетной записи устройства, шифруется и безопасно хранится в чипе" Безопасный Элемент "устройства", - рассказали в банке.

При этом каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному однократном секретном кода, который генерируется динамически.

Чтобы настроить Apple Pay, нужно лишь добавить кредитную или дебетовую платежную карточку через приложение Wallet.

В магазинах платить с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздних моделей, а также с Apple Watch.

"Apple Pay дает возможность очень просто совершать покупки в приложениях и веб-сайтах одним прикосновением пальца к Touch ID или двойным кликом боковой кнопки и взглядом на iPhone X, iPhone XS и XS Max, а также iPhone XR для подтверждения операции через Face ID", - пояснили в Райффайзен Банке.

  • Напомним, с 17 мая 2018 владельцы карт ПриватБанка имеют возможность пользоваться платежным инструментом Apple Pay .

  • Android Pay в Украине запустили 1 ноября прошлого года. Google вывел на рынок Android Pay в 2015 году. Система позволяет привязать к приложению банковские карты и расплачиваться ими с помощью смартфона через все POS-терминалы, поддерживающие бесконтактную оплату.

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