ЦИК возобновила свою работу после "минирования"

20 июня, 2019, 14:55

Сообщение о заминировании здания Центральной избирательной комиссии не подтвердилось

Об этом сообщает УНИАН .

Соответствующая служба Управления государственной охраны провела проверку помещений админздания на предмет обнаружения взрывоопасных предметов, а взрывотехническая служба МВД - прилегающей территории, говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обследования админздания и прилегающей территории взрывоопасных предметов не обнаружено.

С 13:30 Центризбирком работает в штатном режиме, говорится в сообщении.