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Espreso.tvОбществоЦИК возобновила свою работу после "минирования"

ЦИК возобновила свою работу после "минирования"

Сообщение о заминировании здания Центральной избирательной комиссии не подтвердилось

Об этом сообщает УНИАН .

Соответствующая служба Управления государственной охраны провела проверку помещений админздания на предмет обнаружения взрывоопасных предметов, а взрывотехническая служба МВД - прилегающей территории, говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обследования админздания и прилегающей территории взрывоопасных предметов не обнаружено.

С 13:30 Центризбирком работает в штатном режиме, говорится в сообщении.

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