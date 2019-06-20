ЦИК возобновила свою работу после "минирования"
20 июня, 2019, 14:55
Сообщение о заминировании здания Центральной избирательной комиссии не подтвердилось
Об этом сообщает УНИАН .
Соответствующая служба Управления государственной охраны провела проверку помещений админздания на предмет обнаружения взрывоопасных предметов, а взрывотехническая служба МВД - прилегающей территории, говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате обследования админздания и прилегающей территории взрывоопасных предметов не обнаружено.
С 13:30 Центризбирком работает в штатном режиме, говорится в сообщении.
- Напомним, 20 июня около 11:00 получено сообщение о заминировании здания Центральной избирательной комиссии . Из здания эвакуированы около 250 человек, работу ЦИК было приостановлено.
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