ЦИК прекратила прием документов из-за "заминирования"
20 июня, 2019, 12:54
Правоохранительные органы получили сообщение о заминировании здания, в котором работает Центральная избирательная комиссия
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Около 11:00 получено сообщение о заминировании здания ЦИК по адресу: Киев, бульвар Леси Украинки, 1, говорится в сообщении.
Отмечается, что из здания эвакуированы около 250 человек. Работа ЦИК пока приостановлена.
В пресс-службе отметили, что по состоянию на 12:50 проверка заминирования здания продолжается.
- Напомним, в апреле председатель Нацполиции Украины Сергей Князев заявил, что правоохранители предлагают усилить уголовную ответственность за фейковые минировании.
- 11 июня первый заместитель начальника Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что за сутки в полицию поступило 37 ложных сообщений о заминировании 337 объектов в Киеве, Днепре, Львове, Луцке, Ровно, Харькове, Запорожье, Николаеве, Полтаве, Черкассах, Одессе, Геническе. Правоохранители эвакуировали более 32 тыс. Граждан из 77 заведений быстрого питания.
- 18 июня п осольство США в Киеве получило сообщение о заминировании , дипломаты обратились к посетителям с просьбой не приходить в посольство, пока не проверят информацию.
- 18 июня массовое заминировании произошло в Харьковской области, правоохранители эвакуируют 38 объектов .
- 19 июня в Киеве аноним "заминировал" аэропорт и автовокзал . В этот же день в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании Киево-Печерской лавры .
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