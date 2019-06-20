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Espreso.tvОбществоЦИК прекратила прием документов из-за "заминирования"

ЦИК прекратила прием документов из-за "заминирования"

Правоохранительные органы получили сообщение о заминировании здания, в котором работает Центральная избирательная комиссия

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Около 11:00 получено сообщение о заминировании здания ЦИК по адресу: Киев, бульвар Леси Украинки, 1, говорится в сообщении.

Отмечается, что из здания эвакуированы около 250 человек. Работа ЦИК пока приостановлена.

В пресс-службе отметили, что по состоянию на 12:50 проверка заминирования здания продолжается.

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