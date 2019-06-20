Авиакатастрофа MH-17: США призвали РФ обеспечить, чтобы подозреваемые предстали перед судом
Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, передает сайт Госдепа.
"Мы напоминаем требование Совета Безопасности ООН о том, чтобы" виновные были привлечены к ответственности и чтобы все государства в полной мере сотрудничали с усилиями по установлению ответственности ". Все те, кому сегодня предъявлены обвинения, были членами возглавляемых Россией сил на востоке Украины . Мы призываем Россию уважать и соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН 2166 (2014) и, чтобы все обвиняемые лица, находящихся в настоящее время в России, предстали перед правосудием ", - говорится в сообщении.
Помпео заверил, что США полностью поддерживают работу власти Нидерландов и Объединенной следственной группы (JIT), независимого уголовного расследования, проведенного Нидерландами, Австралией, Бельгией, Малайзией и Украиной.
Напомним, 19 июня, Совместная следственная группа, которая расследует сбивание над Украиной самолета MH17, которое произошло 17 июля 2014, назвала на пресс-конференции в Нидерландах 4 подозреваемых:
- гражданина Российской Федерации Гиркина И.В.
- гражданина Российской Федерации Дубинского С.М.
- гражданина Российской Федерации Пулатова А.Ю.
- гражданина Украины Харченко Л.В.
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