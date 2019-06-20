//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа MH-17: США призвали РФ обеспечить, чтобы подозреваемые предстали перед судом

Авиакатастрофа MH-17: США призвали РФ обеспечить, чтобы подозреваемые предстали перед судом


фото: Reuters
Госдеп США призывает РФ уважать и соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН 2166 (2014) и обеспечить, чтобы все обвиняемые лица, которые сейчас находятся в РФ, предстали перед судом

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, передает сайт Госдепа.

"Мы напоминаем требование Совета Безопасности ООН о том, чтобы" виновные были привлечены к ответственности и чтобы все государства в полной мере сотрудничали с усилиями по установлению ответственности ". Все те, кому сегодня предъявлены обвинения, были членами возглавляемых Россией сил на востоке Украины . Мы призываем Россию уважать и соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН 2166 (2014) и, чтобы все обвиняемые лица, находящихся в настоящее время в России, предстали перед правосудием ", - говорится в сообщении.

Помпео заверил, что США полностью поддерживают работу власти Нидерландов и Объединенной следственной группы (JIT), независимого уголовного расследования, проведенного Нидерландами, Австралией, Бельгией, Малайзией и Украиной.

Напомним, 19 июня, Совместная следственная группа, которая расследует сбивание над Украиной самолета MH17, которое произошло 17 июля 2014, назвала на пресс-конференции в Нидерландах 4 подозреваемых:

  1. гражданина Российской Федерации Гиркина И.В.
  2. гражданина Российской Федерации Дубинского С.М.
  3. гражданина Российской Федерации Пулатова А.Ю.
  4. гражданина Украины Харченко Л.В.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 июня, 2019 четверг

19 июня, 2019 среда

больше новостей

20 июня, 2019 четверг

19 июня, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать