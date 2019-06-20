Авиакатастрофа MH-17: США призвали РФ обеспечить, чтобы подозреваемые предстали перед судом

20 июня, 2019, 08:16

Госдеп США призывает РФ уважать и соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН 2166 (2014) и обеспечить, чтобы все обвиняемые лица, которые сейчас находятся в РФ, предстали перед судом

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, передает сайт Госдепа.

"Мы напоминаем требование Совета Безопасности ООН о том, чтобы" виновные были привлечены к ответственности и чтобы все государства в полной мере сотрудничали с усилиями по установлению ответственности ". Все те, кому сегодня предъявлены обвинения, были членами возглавляемых Россией сил на востоке Украины . Мы призываем Россию уважать и соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН 2166 (2014) и, чтобы все обвиняемые лица, находящихся в настоящее время в России, предстали перед правосудием ", - говорится в сообщении.

Помпео заверил, что США полностью поддерживают работу власти Нидерландов и Объединенной следственной группы (JIT), независимого уголовного расследования, проведенного Нидерландами, Австралией, Бельгией, Малайзией и Украиной.

Напомним, 19 июня, Совместная следственная группа, которая расследует сбивание над Украиной самолета MH17, которое произошло 17 июля 2014, назвала на пресс-конференции в Нидерландах 4 подозреваемых: