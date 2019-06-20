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Espreso.tvОбществоАрсений Яценюк: Обнародованные данные по MH17 - повод для инициирования заседания Совбеза ООН

Арсений Яценюк: Обнародованные данные по MH17 - повод для инициирования заседания Совбеза ООН

"Обнародованные данные Международной следственной группы по делу MH17 - это прямое доказательство ответственности и причастности Кремля к убийству невинных мужчин, женщин и детей, ставших жертвой российских военных преступников"

Об этом написал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в своем Facebook 20 июня, пишет пресс-служба партии.

Он напомнил, что в 2014-м, сразу, когда стало известно о сбитом самолете, он как премьер-министр Украины заявил, что ответственность за это преступление против человечности лежит на России и ее политическом руководстве: "Сегодня мы получаем доказательства".

Украина сделала все, чтобы международные эксперты выяснили правду об этом акте агрессии: "Именно поэтому наша сторона не только пригласила к сотрудничеству всех партнеров, но и передала им руководство расследованием", - написал Арсений Яценюк.

"Верю, что справедливость восторжествует. Между тем обнародованные данные - это повод для инициирования заседания Совета Безопасности ООН, чтобы напомнить руководству России: ваши преступления не будут забыты, они не имеют прощения", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

 

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