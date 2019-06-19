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Espreso.tvОбществоЖена Медведчука расширила свой нефтебизнес в России

Жена Медведчука расширила свой нефтебизнес в России

Жена главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко контролирует уже не 50, а 61% российской компании "НЗНП Трейд", которая бурит нефтяные скважины в Ханты-Мансийском округе России

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый") со ссылкой на реестр юридических лиц России.

Изменения среди учредителей предприятия НЗНП Трейд состоялись в конце мая 2019 года. 23 мая доля кипрской компании Ventolor Holding LTD, которой единолично владеет Оксана Марченко через TUMILLON INVESTMENTS LTD, выросла с 50,1% до 61%.

Доля в "НЗНП Трейд" Натальи Лавренюк выросла с 14,9% до 25%. А компании с орбиты российского бизнесмена агрария Сергея Кислова ООО "Развитие" и ООО "Дол" вышли из соучредителей.

По состоянию на 19 июня 2019 г. доли предприятия распределились следующим образом: Ventolor Holding LTD - 61%, Наталья Лавренюк - 25% и АО "Финконсалтпро" - 14%.

По состоянию на конец мая структура кипрских фирм не менялась - бенефициаром значилась Оксана Марченко.

Наталья Лавренюк - не чужой человек семье Медведчука. Согласно данным журналистов, в течение 2018 г. Виктор Медведчук с Марченко и Натальей Лавренюк летели одним частным самолетом из Киева в Анапу.

АО «Финконсалтпро» - новый бизнес-партнер семьи Медведчука в нефтяном бизнесе. Согласно данным российского реестра, компанией владеет ее директор - Николян. До последнего времени он занимался популяризацией малой авиации, был соучредителем ряда аэроклубов в России, также до сих пор является соучредителем «Фонда содействия развитию авиации общего назначения».

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